"FC Porto? No papel este sorteio é-nos muito favorável"

"Podemos fazer todas as previsões, mas será no campo que tudo se decidirá", afirmou Giuseppe Marotta, CEO do Inter, adversário do FC Porto nos "oitavos" da Champions.

Várias foram as reações por parte do Inter ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou um duelo entre os italianos e o FC Porto. Além de Zanetti e Inzaghi, também Giuseppe Marotta, CEO do clube, falou sobre o resultado do sorteio.

"Este sorteio é-nos muito favorável no papel, mas temos o máximo respeito pelo FC Porto, é uma equipa imprevisível, especialmente por ter vantagem de jogar a segunda mão em casa", começou por afirmar o dirigente, considerando haver favoritismo teórico para a equipa italiana.

"Podemos fazer todas as previsões, mas será no campo que tudo se decidirá", concluiu.