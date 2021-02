FC Porto no dia seguinte ao clássico com o Sporting: "Soube a derrota"

Clube lamentou a falta de eficácia na newsletter diária.

O FC Porto empatou sem golos na receção ao Sporting, clássico da ronda 21 da Liga NOS, num resultado que mantém os dragões a dez pontos da liderança. Na newsletter diária dos dragões, o clube azul e branco não escondeu que o desfecho soube a derrota.

"Com Quintana homenageado nas bancadas e no relvado antes do apito inicial, o clássico de ontem (sábado) terminou com um empate a zero que soube a derrota para o FC Porto. A superioridade ofensiva dos campeões nacionais traduziu-se em situações de perigo e ocasiões de golo, mas a falta de eficácia e de algum discernimento no último terço (...) voltou a ser penalizadora", surge escrito.