FC Porto no cúmulo do desperdício: uma análise à eficácia dos "dragões"

A dificuldade era máxima, mas não foi por escassez de produção que os dragões só fizeram quatro golos. Nas provas internas, o acerto é o mais alto da era Conceição, mas está abaixo da exigência deste

Nas várias entrevistas de rescaldo ao longo da fase de grupos da Liga dos Campeões, treinador e jogadores do FC Porto lamentaram a falta de eficácia, num filme repetido até a porta dos "oitavos" se fechar em definitivo. De facto, os números são de tal forma esclarecedores que é difícil extrair desta análise uma conclusão mais evidente do que o desperdício.

Quatro golos em seis jogos é um registo apenas batido pelos três da época 1997/98 e fica a milhas do que a equipa atingiu nas outras três participações na Champions com Sérgio Conceição ao comando, quando apontou 10 e 15 golos, conforme mostram as infografias. É claro que não se pode ignorar a exigência dos adversários ditados pelo sorteio - era o grupo da morte e um dos mais complicados de sempre na história do clube -, mas não foi por escassez de produção que os dragões marcaram tão pouco. Os 59 remates colocam o FC Porto mais ou menos a meio deste ranking na liga milionária e estão perfeitamente dentro da média das três temporadas anteriores. Contudo, desta vez, os azuis e brancos precisaram de rematar quase 15 vezes para chegar a um golo, quando antes marcaram a cada quatro ou cinco disparos. Em 2021/22, apenas 30,5% das tentativas saíram na direção na baliza e aqui sim, poucas equipas fizeram pior - entre as que fecharam a fase de grupos na terça-feira, só Shakhtar Donetsk (27,8%) e Besiktas (27,3%) surgem atrás.