FC Porto: no Brasil associam Rodrigo Conceição ao Flamengo

Brasileiros noticiam que o lateral foi sugerido, mas que o clube do Rio aponta para outras posições

Lançado por Sérgio Conceição em 15 jogos esta temporada, Rodrigo Conceição foi notícia no Brasil nos últimos dias pelo facto de, alegadamente, um empresário bem cotado naquele mercado sul-americano o ter oferecido ao Flamengo. Conta o portal "Torcedores" que o lateral-direito recebeu uma avaliação positiva por parte do CIM Fla (Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo), que terá descrito a possibilidade de o contratar como "uma excelente oportunidade", mas que Vítor Pereira estabeleceu como prioridade o reforço de outras posições.

Ainda que o clube carioca seja um dos maiores e mais titulados da América do Sul, a informação não teve grande impacto em Portugal, uma vez que cruzar o Atlântico está muito abaixo na lista de objetivos de Rodrigo Conceição nesta fase da carreira. Mesmo não tendo a utilização regular que certamente desejaria e estar a pouco mais de um ano de terminar contrato com o FC Porto, o internacional sub-21 português vai somando minutos aqui e acolá - ao todo leva 452 - e ainda alimenta o sonho de poder sagrar-se campeão nacional.