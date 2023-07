FC Porto negoceia transferência de Nanu para o campeonato turco

Nanu com a camisola do FC Porto

Presidente do Samsunspor anunciou acordo com o jogador.

O Samsunspor já chegou a acordo com Nanu, do FC Porto, para este seguir carreira na Turquia, anunciou aos meios de comunicação daquele país o presidente do clube, Yuksel Yildirim.

O defesa direito de 29 anos que os dragões contrataram ao Marítimo em 2020 e que nas últimas épocas foi emprestado ao FC Dallas e ao Santa Clara, deverá deixar os dragões em definitivo.

Nanu tem contrato até 2025 com o FC Porto, cuja camisola vestiu em 21 ocasiões.