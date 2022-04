FC Porto nas redes sociais: "coisas que dão vontade de rir" e o fogo de artifício em Lisboa

Clube azul e branco deixou algumas farpas ao Sporting depois de carimbada a passagem à final da Taça de Portugal.

O FC Porto venceu o Sporting por 1-0 e, depois do triunfo por 2-1 em Alvalade, na primeira mão, carimbou a passagem à final da Taça de Portugal, onde irá defrontar o Tondela. O clube azul e branco esteve bastante ativo nas redes sociais logo após o apito final e com algumas provocações ao Sporting.

"Coisas que nos dão vontade de rir: pensar que estamos na final do Jamor", escreveu o FC Porto, com uma imagem do sorriso de Sérgio Conceição depois de Nuno Almeida terminar o jogo no Dragão. Recorde-se que Rúben Amorim, na antevisão ao duelo, afirmou: "Há coisas que me dão vontade de rir, como certas pessoas dizerem 'não vale tudo para ganhar'. Mais vale não ter qualquer tipo de comentário."

Na madrugada que antecedeu o encontro da primeira mão, a comitiva do FC Porto foi perturbada com fogo de artifício junto ao hotel onde se encontrava instalada, algo que também não foi esquecido nas redes sociais, conforme pode ver no tweet abaixo.