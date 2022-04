FC Porto não sofre golos há quatro jornadas mas Conceição admite: "Estou preocupado"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de antevisão à receção ao Portimonense, na 30ª jornada da Liga Bwin

Estádio do Dragão deverá estar esgotado: "Para já, é um prazer, uma honra e cria um espírito fantástico ter o estádio cheio. Acredito que, nesta época, seja natural e normal que isso aconteça. Agora, não é por haver mais ou menos crença na equipa ou um estado de espírito diferente que não houve durante a época, porque os adeptos são sempre da mesma forma: apaixonados e com a equipa a mil por cento. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Não acredito que seja pelo aproximar do fim do campeonato, mas pela época em que vivemos. Se isso acontecer e o estádio estiver cheio, para nós, equipa, é sempre uma alegria muito grande partilhar com eles o nosso sentimento, oferecendo aquilo que mais querem - e nós também - que é tentar a vitória. Não tem que ver com o aproximar do campeonato ou de sentirem que um ou outro jogo pode ser mais importante. Não é por aí. É mesmo pela paixão que os adeptos têm pelo clube e pela época em que vivemos: férias escolares, alguns imigrantes aqui... Não sei. Não é por ser uma jornada decisiva, porque são todas importantes".

FC Porto não sofreu golos nas últimas quatro jornadas: "É o momento em que estou alerta, desconfiado e preocupado. Satisfeito, sim, mas isso já passou. Agora é o próximo e o importante é continuar com esse registo. Quando as equipas têm sucesso ou uma pessoa está num momento bom a nível profissional, normalmente é aí que a tendência para distrair-se e cair nas tais cantigas pode ser um erro e fatal. Cada vez que fazemos bem as coisas na nossa organização defensiva ou processo ofensivo e sabemos que as estamos a fazer bem, temos de andar sempre no limite durante a semana para as continuarmos a fazer bem. Se nos distrairmos, pode ser perigoso. E sabemos da dificuldade do jogo de manhã e do que nos espero até ao final do campeonato. Não tenho dúvida nenhuma de que será uma luta até ao fim".