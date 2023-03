"FC Porto não roubou segredos ao Benfica. Chama-se embrulhar uma notícia"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira no Porto Canal

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, negou esta terça-feira, no Porto Canal, que alguma vez o clube azul e branco tenha "roubado segredos" ao Benfica. Em causa, uma notícia do Correio da Manhã, que na segunda-feira escreveu que o FC Porto roubou ao Benfica, segundo um acórdão do Tribunal da Relação do Porto (TRP), cerca de 60 segredos de negócio no chamado caso dos emails, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018.

"Como é óbvio, o FC Porto não roubou segredos ao Benfica. Isto é o que se chama embrulhar uma notícia com seis meses. Tem que ver com a decisão do Tribunal sobre a ação cível do caso dos e-mails. É embrulhar para tentar trazer para atualidade um assunto que não é da atualidade", referiu no programa Universo Porto de Bancada.

"De alguma maneira legitima que possamos recordar alguns pormenores sobre este caso. Foi o caso em que o FC Porto e eu próprio fomos condenados em primeira instância por um juiz benfiquista. O Benfica, que anda sempre a queixar-se da justiça a norte, teve a sorte de lhe calhar um juiz benfiquista", acrescentou o diretor portista.

"Seguiu-se o recurso e houve o sorteio para o juiz. Estranhamente, o Benfica esteve presente e, por sorte, quem é que saiu? Saiu um sócio do Benfica desde 1968, há 55 anos e que se dá o caso de ser acionista da SAD do Benfica. Ninguém achou que devia ser afastado do processo, sendo que pelo meio foi convidado a visitar o Seixal. O que não pensariam as pessoas se um juiz acionista da PT fosse decidir ações em que a PT fosse parte? Só mesmo num pais em que o Benfica está acima de tudo, não há uma pessoa com bom senso que ache isto normal. Chama-se ser juiz em causa própria", concluiu.