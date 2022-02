"FC Porto não estava nos meus planos, mas ao fim de três minutos..."

Casemiro recorda passagem por Portugal e destaca a importância de Julen Lopetegui.

Quatro golos em 41 jogos são os números de Casemiro na temporada 2014/15, quando deixou o Real Madrid para jogar ao serviço do FC Porto. Uma etapa na carreira do médio internacional brasileiro que o jogador não esquece.

"Não jogava muito com Ancelotti, devido aos jogadores que havia. Xabi Alonso, um dos meus professores na posição, khedira, Di María, que jogava por dentro... Estava em plena aprendizagem e lembro-me que não sabia para onde ia. Podia ter ido para o Sevilha e queria muito jogar lá. Fizeram-me uma oferta. O Inter também, sempre como cedido, porque Florentino Pérez dizia-me que eu acabaria por jogar no Real Madrid. E também o FC Porto, que sinceramente não estava nos meus planos. Podia escolher e queria minutos. Então ligou-me Lopetegui, falámos durante 15 minutos sobre o estilo de jogo e ao fim de três pensei: 'tenho de trabalhar com ele'. E o melhor é que não me enganei", contou o jogador merengue, em entrevista à revista Panenka.

Os elogios ao técnico espanhol prosseguem. "O que fez pelo meu crescimento pessoal e profissional foi uma coisa de loucos e agradeço-lhe. Trocamos mensagens, não apenas pelo que está a fazer no Sevilha, que é incrível, mas também pelo que me ajudou. Só posso dizer maravilhas dele. Infelizmente não lhe correu bem no Real Madrid, porque o futebol são resultados, mas é um grande treinador", vincou Casemiro.

O jogador, atualmente com 29 anos, acabaria por voltar à capital espanhola após uma época nos dragões, mantendo-se no Real até ao momento.