FC Porto não desistiu e renovação de Uribe continua de pé: eis o ponto da situação

SAD ofereceu mais três épocas de contrato e o médio contrapôs com duas. Negociações vão continuar. Colombiano tem propostas da Turquia, da Arábia Saudita e do México, mas está recetivo a prolongar a ligação aos portistas. Um dos empresários esteve no Porto nos últimos dias e foi à gala dos Dragões de Ouro.

A renovação de Matheus Uribe com o FC Porto é um dossiê em aberto e, ao que O JOGO apurou, corre a esperança pelos corredores da SAD de que ainda será possível segurar um dos jogadores mais influentes do atual plantel com um novo contrato.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, não existe qualquer extremismo das partes em relação ao tema, embora ainda existam, como é natural, algumas diferenças para resolver.