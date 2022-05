UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores na final da Taça de Portugal, prova que o FC Porto venceu, juntando à conquista do campeonato

Marchesín 5

Apanhou um pequeno susto numa hesitação com Daniel dos Anjos e pouco ou nada poderia ter feito na cabeçada de Neto Borges. De resto, não teve trabalho.



João Mário 5

Estava a ter uma tarde tranquila até perder a rota de Neto Borges, que cabeceou à vontade nas suas costas. Deu largura ao ataque.



Mbemba 6

Despediu-se do FC Porto com uma exibição sem mácula, ocupando bem o espaço e controlando a profundidade.



Pepe 7

Partiu do capitão o primeiro remate (10") do FC Porto e nem passou longe da barra. Em velocidade ou nos duelos, deu poucas chances.



Zaidu 6

Taremi deixou-lhe o flanco livre e o nigeriano arrancou em velocidade várias vezes à procura dos colegas.