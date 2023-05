FC Porto na Champions: pote 2 é cenário cada vez mais provável

Entre quatro campeonatos e duas finais europeias, a junção de três cenários serve ao FC Porto

Garantida a entrada direta na Liga dos Campeões, importa observar a aproximação do fim dos campeonatos europeus, que deixa o alinhamento dos potes mais claro. Tal como O JOGO explicou recentemente, se o FC Porto não conseguir vencer o campeonato, o que lhe garantiria uma vaga no pote 1, é pouco provável que fique abaixo do 2.

Neste momento, de facto, já é possível determinar as condições concretas para um alinhamento mais favorável. Seguindo a lista que enunciamos em baixo, há cinco cenários que ajudam os dragões, entre campeonatos e as finais de Champions e Liga Europa. Basta que três se confirmem, no mínimo, para que o pote 2 não fuja.

Nestas cinco variáveis, uma já está à distância de uma formalidade: o PSG só não é campeão se houver uma hecatombe de proporções bíblicas nas duas jornadas que restam. Já o Ajax tem de ganhar e esperar que o PSV perca para ir, pelo menos, às pré-eliminatórias, enquanto, em Espanha, o Villarreal tem de recuperar seis pontos em duas jornadas à Real Sociedad para voltar à Champions.

Por fim, em Itália, se o Inter bater o Manchester City na final da Champions, salta para o pote 1 e liberta uma vaga no 2, daí que os dragões tenham motivos para torcer pelo seu carrasco na prova. Quanto a Roma e Juventus, ambas com melhor pontuação que o FC Porto, trata-se do caso mais complexo. Só uma se pode qualificar através do campeonato, ambas estão, por agora, fora desses lugares e não dependem apenas de si para os alcançar. No entanto, a Roma também chega à Champions se vencer a Liga Europa. Neste caso, se terminar a Serie A em zona de Liga dos Campeões, sobe ao pote 1 e abre uma vaga no 2.

FC Porto no pote 2 se três destes cenários se verificarem:

-PSG campeão em França

-Villarreal não se qualifica para a Liga dos Campeões

-Inter campeão europeu

-Juventus e Roma não se qualificam para a Liga dos Campeões por via do campeonato

-Ajax não se qualifica para a Liga dos Campeões