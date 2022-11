FC Porto na Champions: mais de 60 milhões em prémios e trio de possíveis adversários

A equipa do FC Porto que começou o jogo com o Atlético

Equipa de Sérgio Conceição passou aos oitavos de final como vencedor do grupo.

Com o triunfo (2-1) frente ao Atlético, no valor de 2,8 milhões de euros, o FC Porto elevou a conta dos prémios da UEFA para 60,3 M€ - não há bónus por ser primeiro do grupo.

Por outro lado, Liverpool, Inter de Milão e Eintracht Frankfurt ficaram confirmados como possíveis adversários dos dragões nos "oitavos", cujo sorteio decorrerá na segunda-feira. O

Os outros nomes da lista conhecem-se esta quarta-feira, com a conclusão da fase de grupos da Champions.

No Estádio do Dragão, no Porto, com o apuramento já selado, o iraniano Mehdi Taremi (cinco minutos) e o canadiano Eustáquio (24) marcaram para os azuis e brancos, que beneficiaram do empate do Club Brugge frente ao Bayer Leverkusen (0-0) para terminar no topo, enquanto os espanhóis reduziram com um autogolo de Iván Marcano (90+5).

O FC Porto venceu o grupo com 12 pontos e terá estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da Champions" enquanto o Club Brugge, segundo, com 11, também segue em frente, com o Bayer Leverkusen, terceiro, com cinco, a aceder à Liga Europa e o Atlético Madrid, último, também com cinco, a ficar de fora das competições europeias.