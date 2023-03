FC Porto multado por críticas ao VAR do clássico com Sporting

Críticas a Luís Godinho valeram multa de 2295 euros aos dragões.

O FC Porto foi castigado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portugueses da Futebol (FPF) com uma multa de 2295 euros, devido às críticas lançadas na direção de Luís Godinho, VAR do clássico frente ao Sporting, em Alvalade, na 20.ª jornada da Liga Bwin.

"Ao minuto 17, ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio. Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o FC Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", pode ler-se na publicação da newsletter "Dragões Diário", no dia seguinte à partida, disputada no dia 12 de fevereiro.

"Depois de uma semana de altíssima pressão mediática (e não só) sobre a arbitragem, com a difusão até à náusea de uma narrativa falsa que aponta supostos benefícios ao FC Porto e prejuízos aos clubes de Lisboa, impõe-se assinalar que os especialistas que se debruçaram sobre o jogo de ontem identificaram um erro grave do videoárbitro Luís Godinho: ao minuto 17, ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio. Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o FC Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", pode ler-se nessa edição da newsletter.

Recorde-se que esse clássico terminou com uma vitória do FC Porto por 2-1, após golos de Mateus Uribe (60') e Pepê (90+4'), contra apenas um de Youssef Chermiti (90+7').