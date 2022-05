Clássico com o Benfica: FC Porto multado e fisioterapeuta suspenso

Mapa de castigos do Conselho de Disciplina divulgado esta terça-feira.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de futebol (FPF) multou o FC Porto com um total de 3700 euros devido ao mau comportamento dos respetivos adeptos no clássico com o Benfica, realizado no passado sábado. Em causa estão cânticos insultuosos e também o uso de material pirotécnico.

Refira-se ainda que o fisioterapeuta Álvaro Magalhães foi suspenso por seis dias devido a protestos com a equipa de arbitragem, tendo ainda de pagar uma multa de 380 euros. "Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem dizendo 'isto é uma vergonha'", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta terça-feira.