FC Porto multado pela UEFA em oito mil euros

Jogo com Lyon, nos oitavos de final da Liga Europa, vale multa de oito mil euros ao FC Porto

O FC Porto foi punido pela UEFA com uma multa de oito mil euros, referente ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Lyon, que ditou a eliminação dos dragões da competição.

De acordo com o mapa de sanções decididas na mais recente reunião do Comité de Ética e Disciplina do organismo que tutela o futebol europeu, a coima resulta do "bloqueio de passagens públicas" no estádio, provavelmente relacionado com a presença de adeptos na zona de acesso à bancada.