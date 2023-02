FC Porto multado em cinco mil euros no jogo com Vizela

Atraso no início da segunda parte e uso de engenhos pirotécnicos motivam multas ao FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou duas multas ao FC Porto na sequência da partida com o Vizela (2-0), no domingo. A primeira, no valor de 2040 euros deveu-se ao atraso no reinício do jogo.

"A segunda parte do jogo iniciou com 4 minutos de atraso em virtude da chegada tardia da equipa visitada, FC Porto, ao túnel de acesso ao relvado, não tendo sido apresentada qualquer justificação para o atraso", pode ler-se no mapa de castigos.

A outra multa, mais pesada, é de 3190 euros e deve-se ao "comportamento incorreto do público", no caso o uso de engenhos pirotécnicos.