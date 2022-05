FC Porto multado em 7010 euros no jogo da festa de campeão

Festa do FC Porto punida com multas

Comportamento incorreto do público na origem da pena aplicada pelo CD

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Portuguesa multou o FC Porto em 7010 euros devido a comportamento incorreto do público no jogo de sábado, com o Estoril, que ficou marcado pela entrega do troféu de campeão.

O relatório do delegado da Liga detalhou seis momentos em que numa das bancadas foram utilizados artefactos pirotécnicos: antes ao apito inicial foram exibidos dois potes de fumo; aos 47' rebentaram dois petardos e dois very lights; aos 56' três potes de fumo e um very light; aos 88' um pote de fumo; aos 89' três petardos; e, por fim, aos 90'+2' um pote de fumo.