FC Porto multado pela UEFA. Marchesín e Wendell punidos

Confira os jogos de suspensão aplicados aos jogadores do FC Porto.

O FC Porto foi multado em 44 mil euros pela UEFA devido aos incidentes ocorridos no encontro frente ao Atlético de Madrid no Estádio do Dragão, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e que afastou o emblema azul e branco da prova, com uma derrota por 1-3.

Em causa conduta imprópria da equipa (28500 euros), invasão do campo de jogo (cinco mil euros), má conduta dos adeptos (cinco mil euros) e lançamento de objetos (cinco mil e 500 euros).

Já Marchesín, expulso no banco de suplentes, aos 75 minutos, foi punido com um jogo de suspensão, enquanto Wendell, expulso aos 71', foi castigado com três partidas de suspensão, as mesmas quanto Yannick Carrasco, que viu cartão vermelho minutos antes (67').