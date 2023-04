"FC Porto mostrou que não é por acaso que é detentor dos quatro troféus nacionais"

Clube azul e branco reagiu na newsletter diário ao triunfo em casa do Benfica.

O FC Porto saiu do Estádio da Luz com uma vitória por 2-1, na ronda 27 do campeonato, e reduziu para sete os pontos de diferença para o líder Benfica. Na newsletter diária, o clube azul e branco assinalou a exibição da equipa no clássico.

"Muito superior ao adversário - que só conseguiu marcar com um autogolo numa das raríssimas ocasiões que criou em mais de 100 minutos -, o FC Porto foi à Luz vencer por 2-1, reduzir para sete pontos a diferença para a frente do campeonato e mostrar que não é por acaso que é o detentor dos quatro troféus nacionais. Uribe e Taremi assinaram os golos que valeram a quarta vitória em cinco clássicos disputados nesta temporada", assinaram os dragões no texto deste sábado, e onde se lê que "o resultado pecou por escasso".

Depois de Diogo Costa introduzir a bola na própria baliza, Uribe e Taremi apontaram os golos da reviravolta do FC Porto.