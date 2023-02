FC Porto mostra-se consternado com o desaparecimento de Atsu

Avançado ganês que representou o FC Porto está desaparecido na sequência do terramoto na Turquia.

O FC Porto mostra-se solidário com o povo turco e sírio na sequência do terramoto que assolou aquela região e consternado pelo desaparecimento de Christian Atsu. O avançado ganês, de 31 anos, chegou aos juniores do FC Porto em 2019 e em 2012/13 representou a equipa sénior - em 2011/12 esteve emprestado ao Rio Ave.

Agora a jogar no Hatayspor, Atsu está desaparecido e teme-se que esteja entre os escombros.

"Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região. É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva pelo melhor", escreveu o emblema azul e branco numa publicação nas redes sociais.