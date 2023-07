O FC Porto substituiu o relvado do Estádio do Dragão e o processo já foi concluído. Os dragões mostraram através de imagens em "time lapse" como tudo aconteceu. "Done [Feito]. Relvado preparado para o #DeVolta #ImortaisPorDireito #Grassmax @REDrelvados", escreveu o FC Porto a acompanhar as imagens.

