Banco do Sporting no clássico com o FC Porto

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, mostrou análise à quantidade de vezes que os elementos do banco do Sporting se levantaram durante o clássico de sábado (0-0).

"A pura verdade é que se levantaram mais de 20 vezes", disse esta noite Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, referindo-se ao que Miguel Braga, responsável da comunicação do Sporting, disse na segunda-feira, no canal do clube, referindo que o banco de FC Porto levantou-se durante o jogo por 12 vezes, mais do que o Sporting.

"Mas, só contámos as mais relevantes. A um quarto de hora do fim vamos com nove vezes. É verdade que nos jogos de futebol as pessoas se levantam, é normal. Não estou aqui a dizer que se levantaram e portam-se mal. Apenas que se levantaram, tal como as pessoas do FC Porto. Chegámos à conclusão que foram 13 vezes. Foi criado um enredo, que serviu apenas e só para atingir o FC Porto e atingir as pessoas que aqui trabalham, o treinador, suplentes, quando na verdade o comportamento dos elementos que estavam no banco do Sporting foi igual. É normal que assim seja", disse ainda.

"Alguém acredita que num jogo da I Liga só se levantam quatro vezes? Só se estiver um pouco preocupado. É óbvio que se levantam mais, nos lances de perigo, de arbitragem... Mas, ontem tivemos a comunicação do Sporting a cavalgar nesta onda e a mentir. As imagens estão aqui. Levantaram-se ou não? Portam-se assim tão bem? São assim tão meninos de coro? Levantam-se como os outros. Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo", conclui Francisco J. Marques esta terça-feira, no Porto Canal.