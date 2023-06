FC Porto mostra fotografia do plantel 2022/23 com as três taças conquistadas

Portistas entregaram a Taça de Portugal no museu, mas também tiraram uma fotografia com todo o plantel e equipa técnica e com os três troféus conquistados na época.

O FC Porto partilhou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, a fotografia oficial do plantel da temporada 2022/23. No relvado do Estádio do Dragões, jogadores, equipa técnica e elementos da administração (Pinto da Costa, Vítor Baía e Luís Gonçalves) sorriram para a câmara acompanhados dos três troféus conquistados na época: Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.

Na manhã de hoje, o plantel entregou o troféu da prova rainha no museu do clube, um dia depois da vitória por 2-0 sobre o Braga.