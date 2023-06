O FC Porto divulgou um vídeo com momentos do dia da final da Taça de Portugal, quando os dragões ergueram o troféu ao bateram o Braga por 2-0. Da chegada ao Jamor até aos festejos. Num dos momentos, vê-se o plantel portista a levantar Sérgio Conceição e o treinador a pedir aos jogadores para terem cuidado com o joelho.

