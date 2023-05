FC Porto mostra apoio a Vinícius Júnior: "Todos pertencem aqui"

Com uma publicação em inglês, o FC Porto mostrou apoio ao avançado do Real Madrid, alvo de racismo em LaLiga

O FC Porto manifestou o seu apoio a Vinícius Jr., avançado do Real Madrid que foi, mais uma vez, alvo de racismo em jogos de LaLiga.

Com uma publicação em inglês, "Everybody belongs here" ("Todos pertencem aqui", traduzido para português) e uma fotografia do brasileiro, os dragões solidarizaram-se com o atleta.

A publicação, refira-se, está fechada a comentários - apenas o próprio Vini Jr., mencionado na publicação, pode comentar a publicação.

Everybody belongs here #FCPorto pic.twitter.com/hKGQz6lNRl - FC Porto (@FCPorto) May 22, 2023

Refira-se que ainda recentemente o FC Porto viveu um caso de alegado racismo, entre Pepe e Colombatto, do Famalicão, que levou mesmo a uma queixa-crime do capitão dos dragões. Em anos anteriores, também Marega viveu situações semelhantes quando vestia a camisola do FC Porto.