FC Porto-Mónaco já tem horário oficial: confira os detalhes

FC Porto defronta o Mónaco, no Dragão, a 23 de julho

Azuis e brancos defrontam a equipa do principado no primeiro jogo de 2022/23 que terá como palco o Dragão.

O FC Porto confirmou esta segunda-feira que vai defrontar o Mónaco no Estádio do Dragão no dia 23 de julho (sábado), a partir das 20h00.

A partida frente ao emblema da Liga francesa marca o regresso da equipa de Sérgio Conceição a casa, numa espécie de pontapé de saída para 2022/23, que terá transmissão exclusiva no Porto Canal.

Refira-se, ainda, que os detentores de Lugar Anual para a nova temporada têm entrada garantida no encontro, que está incluído no pacote de jogos. Para os restantes sócios e adeptos, os bilhetes estarão disponíveis a partir das 10h00 da próxima quinta-feira (14 de julho), a preços que vão dos 10 aos 45 euros.

O Mónaco, recorde-se, foi o finalista vencido da final da Liga dos Campeões de 2003/04, que o FC Porto venceu por 3-0.