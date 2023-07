FC Porto: Milan sem pressa no dossiê Taremi

Italianos dão primazia ao reforço do setor intermediário e só depois pensarão no ataque. Portista é um de dois candidatos a vaga única; "Rossoneri" só têm mais um lugar para extracomunitários e Mehdi não é o único alvo que encaixa nesse perfil. Fasquia de 25 M€ é considerada excessiva, mas não afasta o desejo.

No que toca a potenciais saídas, Mehdi Taremi vai marcando a atualidade. O nome do iraniano voltou a ser associado ao Al Hilal - sendo público que recusou a proposta dos árabes há duas semanas - e continua firme na lista do Milan, que está no mercado em busca de um homem-golo que possa "apertar" com Giroud, mas, de acordo com as mais recentes informações provenientes de Itália, os "rossoneros" têm o reforço do meio-campo como prioridade e só depois é que deverão investir no ataque.

Ontem, a "Gazzetta dello Sport" adiantou que o Milan pretende avançar em força para a contratação de Tijjani Reijnders, do AZ Alkmaar e, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, vai apresentar uma proposta de 24 milhões de euros. A partir daí, poderá ser reativada a pista de Taremi, num processo que, em todo o caso, não contará com facilidades. Em primeiro lugar porque, escreve a Imprensa transalpina, os dragões estão a exigir 25 M€ por Mehdi, fasquia que os "rossoneri" não estão dispostos a atingir. E há ainda outro possível entrave. Nesta altura, o plantel de Stefano Pioli só tem espaço para mais um extracomunitário, havendo dois candidatos à vaga: Taremi e Samuel Chukwueze, extremo do Villarreal, que também é desejado pelos milaneses.

Tranquilo em relação ao futuro, Mehdi vai apresentar-se no FC Porto no início da próxima semana. Conceição conta com o goleador para mais uma temporada e, como se sabe, o contrato de Taremi, que expira em 2024, não muda a visão do treinador. Daí que a SAD também não demonstre abertura para saldos.