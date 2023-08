FC Porto: mercado está a mexer com Taremi

Iraniano está cansado de ver o seu nome apontado como uma hipótese para outros clubes. Avançado foi manchete em Itália, à boleia do interesse do Inter. Conversas entre as partes foram descritas como "no mínimo interessantes", indicando desenvolvimentos para os próximos dias.

Hoje é o Inter, amanhã o Tottenham e depois o Milan. O caudal de notícias que apontam para a possibilidade de Taremi trocar o FC Porto por um destes clubes aumenta todos os dias e, ao que O JOGO apurou, estão a mexer um pouco com o avançado.

Embora o portão do Olival funcione como uma barreira para o mundo exterior, obrigando-o a concentrar-se no trabalho durante o tempo que passa no interior, o iraniano começa a manifestar alguns sinais de cansaço com tudo o que vai lendo e ouvindo quando abandona o centro de treinos. Pelas redes sociais circulam informações de pedidos (não confirmados) para sair e de acordos apalavrados com outros emblemas, mas, até agora, ainda nada lhe chegou de concreto. Por isso, aguarda com alguma impaciência pelo fim deste período de incerteza, mesmo que isso signifique cumprir o contrato que o liga aos azuis e brancos até 2024.

A continuar, nunca será a contragosto, por mais que os bons desempenhos das últimas épocas lhe tenham criado a expectativa de dar o salto para um campeonato mais competitivo do que o português.

O clássico da Supertaça Cândido de Oliveira, com o Benfica, colocou a nu o impacto que os últimos dias do mercado têm tido em Taremi. O desempenho ficou muito aquém das expectativas de Sérgio Conceição, que sempre se manifestou contra a existência de mercado depois do início das competições. A verdade é que ainda ontem o iraniano fez capa no conceituado "Gazzetta dello Sport", à boleia do interesse do... Inter. O diário desportivo italiano apontou-o como o "predileto" de Simone Inzaghi com Arnautovic (Bolonha) como alternativa. As conversas, acrescenta a mesma fonte, têm sido "no mínimo interessantes", indiciando mais desenvolvimentos para os próximos dias.

Inícios tradicionalmente lentos

Em quatro épocas em Portugal, só por uma vez Taremi marcou no primeiro jogo que fez para o campeonato. A exceção a arranques tradicionalmente lentos verificou-se em 2022/23, quando aproveitou o embalo adquirido por um "bis" na Supertaça Cândido de Oliveira, com o Tondela, para bisar também com o Marítimo, na primeira jornada da prova. Em 2019/20, ao serviço do Rio Ave, faturou pela primeira vez na competição apenas na 3.ª ronda. Em 2020/21, já pelo FC Porto, teve de esperar até à sétima. E em 2021/22, já com o estatuto de goleador dos azuis e brancos, só picou o ponto ao quarto jogo da Liga.