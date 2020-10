FC Porto-Marítimo "inevitavelmente marcado por antijogo" e "jogadas de avaliação dúbia"

Dragões deixam algumas críticas à formação insular e à arbitragem.

O FC Porto perdeu ontem, sábado, no Estádio do Dragão, por 2-3, com o Marítimo. Sérgio Conceição assumiu as culpas, enviou recados internos, mas, este domingo, o FC Porto, na sua newsletter diária, não deixa de apontar algumas críticas ao antijogo da formação insular e à arbitragem.

"Segundo o treinador, o resultado explica-se pela falta de "eficácia defensiva" aliada à "passividade com bola" da primeira parte e ao desperdício de oportunidades da segunda. Houve também "vários lances que deixaram muitas dúvidas", num encontro inevitavelmente marcado pelo antijogo praticado pelo Marítimo, que não constituiu surpresa", escrevem os dragões.



"Entre as jogadas de avaliação dúbia que podiam ter contribuído para outro resultado conta-se um possível golo de Sérgio Oliveira, em que não é claro se a bola ultrapassou ou não completamente a linha de baliza. Menos dúvidas oferece a irregularidade da defesa de Amir a um penálti cobrado por Alex Telles: no momento do remate, o guarda-redes não cumpria a regra de ter pelo menos um dos pés sobre a linha", lê-se ainda.