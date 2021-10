FC Porto marcou presença no velório de Bernardo Tengarrinha

Dragões estiveram representados pela equipa B no velório do antigo jogador, em dia em que a equipa principal defrontou o Boavista, em jogo a contar para a décima jornada da Liga Bwin.

Bernardo Tengarrinha, antigo jogador de futebol, faleceu este sábado, vítima de um linfoma de Hodgkin (com sintomas idênticos aos da leucemia), informou o Jornal de Notícias.

O FC Porto esteve representado pela equipa B no velório do antigo jogador, levado uma coroa de flores para a cerimónia fúnebre, em dia em que a equipa principal defrontou o Boavista, jogo a contar para a décima jornada da Liga Bwin, tendo triunfado por 4-1.

Os dois clubes [Tengarrinha representou ambos durante a carreira], refira-se, homenagearam o antigo jogador antes do apito inicial de Tiago Martins para o dérbi portuense. "Foi cumprido um minuto de silêncio, durante o qual os capitães de cada equipa ostentaram uma camisola com o nome e número que Tengarrinha envergou oficialmente por cada emblema na sua carreira. Findo o minuto, as duas equipas tiraram uma fotografia em conjunto, tendo sido trocadas as camisolas entre os capitães dos dois conjuntos", explica o FC Porto no site oficial.

Com um percurso recheado no futebol português, desempenhando funções na defesa e também no meio-campo, Tengarrinha registou passagens por Benfica (formação), FC Porto, Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, CSKA Sofia (Bulgária), Chaves e Boavista, onde terminou a carreira em 2016/17.