FC Porto: Marchesín não é prioridade para Paulo Sousa

Marchesín não está entre as prioridades de Paulo Sousa, que tem manifestado o agrado à Direção do Flamengo pela evolução demonstrada por Hugo.

O (alegado) interesse do Flamengo em Marchesín tem sido uma das novelas desta janela de transferências e, na sexta-feira, voltou a conhecer mais um capítulo com alguns jornalistas brasileiros nas redes sociais a insistirem no tema. As informações tiveram eco em alguma comunicação social portuguesa, mas, ao que O JOGO conseguiu apurar, o internacional argentino continua sem receber contactos por parte do Mengão.

De resto, o nosso jornal sabe também que Marche não está entre as prioridades de Paulo Sousa, que tem manifestado o agrado à Direção do clube do Rio de Janeiro pela evolução demonstrada pelo jovem Hugo.

Do lado do FC Porto também não há uma vontade declarada de deixar sair o guarda-redes, que este ano perdeu a titularidade para Diogo Costa. Só se a oferta for muito boa.