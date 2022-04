FC Porto: mais um treino antes do Portimonense com três no boletim clínico

Jogo da ronda 30 agendada para as 20h30 de sábado.

O FC Porto continuou a preparar, na manhã desta quinta-feira, o encontro com o Portimonense, da ronda 30 do campeonato. No que toca ao boletim clínico, continuam a ser três os jogadores com limitações físicas: Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Matheus Uribe (tratamento).

O plantel regressa ao Olival na manhã de sexta-feira e Sérgio Conceição fará, a partir das 12h00, a conferência de antevisão.

Caso o FC Porto vença o jogo marcado para as 20h30 de sábado, aumenta para nove os pontos de vantagem para o Sporting, de forma provisória. Os leões recebem o Benfica no domingo.