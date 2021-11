Sérgio Conceição: "FC Porto mais cínico em Milão? Quando é assim..."

Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o AC Milan

Três elementos novos no AC Milan: "O Brahim Díaz é um puro número 10, que explora espaço entre linhas. Define muito o bem. O Krunic é um pouco diferente. Pode dar algo mais à equipa, o Brahim. O Kessié é o homem mais físico do meio-campo. Dá um equilíbrio forte. O Theo, ofensivamente, nas trocas com o Rafael Leão, é muito interessante. Defensivamente, é ela por ela com os outros laterais. São três jogadores que acrescentam. Como os nossos três que estão lesionados."

Mais cinismo? "Temos de ser inteligentes a nível emocional. Os minutos iniciais são sempre difíceis nestes ambientes. Temos de saber jogar com isso. Temos de entrar mais fortes ainda do que o adversário, com pausa, com agressividade. Não penso que temos de abordar de forma diferente. Quando é assim, o resultado acaba por ser negativo."