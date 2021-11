FC Porto mais asfixiante esta época: pressiona mais e melhor e resultados estão à vista

Estatísticas mostram que a equipa azul e branca pressiona mais e melhor. Golos recentes (Milan e Santa Clara) nasceram deste trabalho, que já foi reconhecido, inclusive, por Sérgio Oliveira

A versão 2021/22 do FC Porto é muito mais asfixiante do que a da época passada. Sérgio Oliveira apontou a característica como um dos segredos do sucesso da equipa esta temporada e as estatísticas recolhidas por O JOGO, com a ajuda do portal "Wyscout" sustentam a teoria.

A equipa de Sérgio Conceição elevou os índices nos duelos defensivos e nos duelos aéreos, permite menos remates, demora menos a recuperar a bola e concede menos posse às formações que defronta.