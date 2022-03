FC Porto-Lyon: "um jogo de alto nível" onde "o VAR socorreu os franceses"

Confira o que foi escrito pela imprensa internacional sobre o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, ganho pelo Lyon por 1-0.

Jogo de alto nível (L'Équipe)

"Ambicioso e autor de um jogo de alto nível, o Luyon venceu em grande estilo no Porto. Apesar de um final de jogo febril, os jogadores de Peter Bosz assumiram a liderança antes da partida de volta."

O VAR socorreu (Le Progrès)

"Imperial a nível colectivo e realista, o Lyon conseguiu vencer no e estará numa posição forte para o segundo jogo. O VAR socorreu três vezes os franceses que aguentaram firme a vantagem."

Encurralados (Marca)

"O FC Porto foi surpreendido com o início ousado do rival. A intensidade demonstrada pela equipa de Peter Bosz desorientou os portugueses, que ficaram encurralados no seu meio-campo."

Boas defesas de Lopes (ESPN)

"O Lyon tem Lucas Paquetá e o VAR, que o salvou por três vezes, para agradecer pelo triunfo. Anthony Lopes também fez boas defesas e mesmo com o sangue a escorrer Paquetá comandou a equipa."

Uma conquista (Ouest France)

"Vencer no Dragão nunca é um dado adquirido para uma equipa francesa. O Lyon fez isso. É apenas a segunda na história a fazê-lo. Quase que podemos falar de uma conquista."