UM A UM >> Análise individual aos jogadores do FC Porto na partida com o Lyon, a contar para a Liga Europa

Diogo Costa 6

Acumulou quatro defesas que revelaram concentração além de bons reflexos, com destaque para as que negaram o golo a Dembélé num curto espaço de tempo (11" e 16"). Sem chances no remate certeiro de Paquetá.