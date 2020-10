FC Porto: Luis Díaz está fora das opções e pode haver estreias no onze titular

O treinador tem o brasileiro recuperado, mas ainda não terá decidido se o lança como titular. Há mais alterações em perspetiva, com Taremi na calha para entrar. Nanu não foi convocado

Otávio recuperou, foi convocado e está à disposição de Sérgio Conceição para o jogo desta noite com o Gil Vicente. Não se pode garantir que o brasileiro será titular, até porque há jogo na próxima terça, com o Olympiacos, e qualquer decisão a tomar terá de ter a garantia de que não há qualquer risco para o jogador.

Essa é uma situação na qual só hoje Sérgio Conceição se debruçará. O facto de só ter tido dois treinos para preparar o jogo - e o primeiro deles foi de recuperação - deixou o treinador sem tempo para ensaiar e com algumas dúvidas em relação à equipa titular.

O que se sabe é que Luis Díaz não cabe nos planos. O boletim clínico do FC Porto mencionou ontem que o colombiano, principal destaque e marcador do golo em casa do Manchester City, está "a contas com uma mialgia na coxa esquerda". O problema muscular não é grave, portanto, mas a equipa técnica prefere não arriscar uma lesão e optou por nem chamar o extremo. Conceição, aliás, deu a novidade em conferência de imprensa e aproveitou para esclarecer que, apesar de muitas vezes jogarem na mesma posição, não é correto olhar para Díaz e Otávio como jogadores idênticos.

"O Otávio é um ala diferente do Luis Díaz, se calhar funciona mais como terceiro médio e o Díaz é mais um avançado. O jogo é feito destas relações entre os jogadores, mas tem de haver um equilíbrio. Daqui a nada tenho uma equipa muito ofensiva e depois acaba o jogo a sofrer e a deixar criarem oportunidades que não quero", explicou.

Esquema agradou e vai repetir-se no futuro

Fora da convocatória está também Nanu, mas este por opção técnica. Manafá deve regressar à equipa e é possível que o treinador faça mais alterações. Nesse sentido, Nakajima e Felipe Anderson (para a esquerda do ataque) ou Taremi, se a ideia for colocar um segundo avançado ao lado de Marega, são fortes candidatos, embora Fábio Vieira tenha uma palavra a dizer, atendendo à boa resposta que deu em Manchester.

A maior curiosidade prende-se, ainda assim, com o esquema a utilizar. Conceição ficou satisfeito com o 3x4x3 da Liga dos Campeões e vai repetir o modelo no futuro, podendo isso acontecer também hoje, pelo menos em algumas fases do jogo.