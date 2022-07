FC Porto liderou, de longe, tik tok na primeira metade de 2022

Mais de 40 milhões de visualizações de janeiro até junho para os portistas contra os 10 de Benfica e Sporting

Não só no campeonato de futebol, também no das redes sociais o FC Porto foi o melhor dos três grandes. Os dragões foram o clube com mais visualizações na primeira metade do ano no Tik Tok.

Com 41 milhões de views, o FC Porto conseguiu superar de forma clara os quase 10 milhões e meio e os quase nove milhões e meio de Sporting e Benfica, respetivamente.