FC Porto lembra Pedroto em dia de clássico: "A massa associativa é o primeiro jogador, não o 12.º"

Dragões assinalaram aniversário da lenda do clube nas redes sociais, num 21 de outubro marcado pelo confronto com o Benfica, no Estádio do Dragão

O dia 21 de outubro de 2022 marcaria o 94º aniversário de José Maria Pedroto. O FC Porto não deixou a data de lado, lembrando a mensagem do antigo técnico, horas antes do início da receção ao Benfica.

"A massa associativa do FC Porto não é o 12.º jogador, como se diz. É o primeiro jogador, porque sem ela o futebol não tinha razão de existir." O mote de José Maria Pedroto, que hoje faria 94 anos, para o dia de Clássico no Dragão", escreveu o FC Porto, na sua conta de Instagram.