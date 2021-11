FC Porto lança "fan tokens". O que é e o que precisa de saber

A Binance, principal fornecedor mundial de ecossistema de "blockchain", vai constar das costas das camisolas oficiais do clube

A plataforma mundial de negociação de criptomoeda Binance é o novo patrocinador do FC Porto e vai passar a constar nas camisolas da equipa principal, num acordo que que inclui a emissão de "fan tokens" por parte do clube.

A Binance, principal fornecedor mundial de ecossistema de "blockchain", vai constar das costas das camisolas oficiais do clube até ao final da atual época e passará para as mangas a seguir e enquanto a parceria se manter. O FC Porto é o primeiro clube português com quem esta plataforma de criptomoedas assina contrato, entrando em competitividade com a "exchange" socios.com e a Chiliz.