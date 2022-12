Pinto da Costa destacou o orgulho que sente na secção.

O FC Porto lançou este sábado um documentário sobre a secção de desporto adaptado do clube. O presidente, Pinto da Costa, bem como toda a secção, fizeram a "antevisão".

"O Porto cumprirá aquilo que eu prometi desde o dia em que aqui cheguei, que enquanto eu for presidente do FC Porto, não só terei sempre muito orgulho nesta secção e nas pessoas que se dedicam a ela, como nunca faltarei com o apoio para que estes homens e estas mulheres se possam sentir felizes", destacou o presidente do emblema azul e branco.

"São mais de 30 anos de secção, com muita história, com muitas conquistas. Mas aqui está uma pequena parte da história e do que tem vindo a ser esta evolução, que é muito importante ter este registo", disse, por seu lado, Joana Teixeira, dirigente do desporto adaptado dos "dragões".

A secção de desporto adaptado do FC Porto já tem mais de três décadas e conta com desportos como boccia, basquetebol, futebol de sete, futsal, natação, ténis de mesa e goalball.

Veja o documentário completo: