FC Porto lamenta morte de Jorge Sampaio e lembra "Dragão de Honra"

Dragões manifestaram pesar pelo falecimento do antigo Presidente da República.

O FC Porto apresentou as condolências pelo falecimento de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, esta sexta-feira, aos 81 anos.

Os dragões recordaram o "Dragão de Honra" com que Jorge Sampaio foi distinguido, em 1999, bem como o de Maria José Ritta, mulher de Sampaio, em 1998.

"O FC Porto lamenta o falecimento de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República durante uma década, entre 1996 e 2006. Jorge Sampaio morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos", começou por escrever o emblema azul e branco.



"Durante quase 30 anos, Jorge Sampaio desempenhou os mais importantes cargos políticos em Portugal. Em 1999, foi distinguido pelo FC Porto com o Dragão de Honra. À família enlutada, em particular a Maria José Ritta, galardoada com o Dragão de Honra em 1998, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", concluiu.