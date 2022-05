FC Porto lamenta morte de adepto nos festejos pelo título de campeão

Celebração junto do Estádio do Dragão

Clube azul e branco reagiu através de um comunicado

Um dia depois da morte de um adepto, nas imediações do Estádio do Dragão, durante as celebrações da conquista do título de campeão, o FC Porto lamentou o sucedido, não deixando ainda de endereçat os sentidos pêsames à família da vítima.

COMUNICADO

"A morte de um adepto, durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol, não pode deixar de ser lamentada independentemente das circunstâncias que venham a ser apuradas. À família da vítima, o FC Porto endereça sentidos pêsames".