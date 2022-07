FC Porto: juventude à prova no regresso do campeão ao trabalho

Treinador foi o primeiro a chegar, às 7h30, dando o mote para o início da pré-temporada. Pinto da Costa recebeu os jogadores, Luís Gonçalves e Vítor Baía também estiveram presentes.

Abriu a oficina do campeão nacional. O FC Porto deu ontem início à pré-época 2022/23 com um primeiro dia longo, que começou bem cedo, no Olival, e terminou no Estádio do Dragão, para a realização das avaliações físicas.

Ainda de manhã, Sérgio Conceição - o primeiro a chegar, logo às 7h30 - não quis perder tempo: após a primeira leva de testes, os 24 jogadores que se apresentaram ao serviço subiram ao relvado para o treino inaugural da temporada, já com bola à mistura.