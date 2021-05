FC Porto junta 16 M€ ao "bolo" de Danilo à conta do segundo lugar do PSG

Cláusula de compra do médio foi acionada com o segundo lugar alcançado pelo Paris SG no campeonato.

O fim do campeonato francês trouxe uma boa notícia para as finanças do FC Porto: o Paris Saint-Germain (PSG) encerrou a competição no segundo lugar, originando a ativação automática da cláusula de compra fixada no contrato de cedência celebrado entre as duas partes em outubro.

Não Perca FC Porto Diogo Costa já tranquilizou a SAD do FC Porto: há compromisso para renovar Portistas há muito que lhe comunicaram o desejo de esticar a ligação , mas a densidade do calendário ainda não permitiu passá-lo para o papel. E nos dias que se seguem participará no Europeu de sub-21.

Com isso, os portistas juntam mais 16 milhões de euros aos quatro que já haviam recebido pela taxa de empréstimo do internacional português, que se desvincula agora em definitivo do clube que representou entre 2015 e 2020 e ao qual chegou a troco de 2,8 milhões de euros (verba relativa a 80 por cento do passe). Ao longo deste período, o ex-capitão fez 202 jogos pelos azuis e brancos, marcou 19 golos e conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, tendo também integrado o plantel na conquista da Supertaça em 2018.

A classificação final do PSG apenas veio oficializar uma venda que se perspetivava desde o dia em que Danilo saiu do Dragão com destino à capital francesa. Os parisienses tinham apenas de terminar o campeonato nos dois primeiros lugares e, embora tenham visto o título escapar para o Lille, acabaram por segurar o segundo posto na derradeira jornada da prova.

Dragões juntaram mais 16 milhões de euros aos quatro que já tinham garantido com a cedência do ex-capitão aos franceses. Finanças ficam mais aliviadas... e a necessidade de vender também baixa

De resto, há muito que os dirigentes da SAD do FC Porto contavam com este desfecho. Fernando Gomes, o homem responsável pela pasta das finanças, não escondeu a confiança há uma semana, vincando que a operação será muito importante para que o exercício financeiro em curso termine no verde. "Para atingirmos a nossa saída do Fair Play Financeiro [da UEFA], havia dois negócios planeados que tinham de se concretizar. A venda do Danilo ao PSG, que teria de ficar em primeiro ou segundo lugar no campeonato francês, e a transação definitiva do Vitinha para o Wolverhamtpon, se o clube ficasse na Liga inglesa, o que já aconteceu", afirmou, na altura, o administrador da sociedade portista.

A confirmação das transferências de Danilo e de Vítor Ferreira vem ainda aliviar a necessidade do FC Porto em vender neste defeso e oferece-lhe outra margem para negociar alguns dos ativos do plantel. Referimo-nos, por exemplo, a Corona, que vai entrar no derradeiro ano de contrato, bem como a Sérgio Oliveira, que se encontra bastante valorizado pela boa temporada que efetuou e recentemente foi chamado por Fernando Santos para a fase final do Europeu.