FC Porto: Jorge Sánchez já tem preço e é para fechar nas próximas horas

Dragões estão muito perto de chegar a um entendimento com o Ajax para o empréstimo do lateral-direito. Esta segunda-feira pode ser decisiva para os clubes concluírem a operação

FC Porto e Ajax ficaram de retomar as conversas para a mudança de Jorge Sánchez para o Dragão na segunda-feira, mas ainda não havia fumo branco à hora do fecho da edição em papel desta terça-feira. Segundo informações recolhidas por O JOGO, as duas partes ficaram efetivamente mais próximas de um acordo e a expectativa passa por concluí-lo tão breve quanto possível. O dia de hoje poderá mesmo ser decisivo nesse sentido, uma vez que as bases estão definidas.

O empréstimo, válido por uma temporada, está preso por pequenos detalhes e prevê a compra, por opção ou obrigação, no valor de 4 M€ . "Fiasco" de uma ope- ração com Botafogo moti- va abordagem cautelosa.

Como o jornalista Fabrizio Romano anunciou e o nosso jornal confirmou junto de uma fonte conhecedora do processo, os moldes da operação assentam num empréstimo válido por uma temporada, no qual estão contempladas duas situações: a opção dos azuis e brancos adquirirem o lateral-direito por aproximadamente 4 M€ se este não realizar 15 jogos e a obrigação de o fazer se aquele número for atingido.

O mexicano, de 25 anos, foi convocado para os dois primeiros desafios do Ajax na Eredivisie, com o Heracles Almelo e o Excelsior, mas não saiu do banco de suplentes

Embora os envolvidos estejam muito confiantes no sucesso das negociações, o tratamento do assunto ainda motiva algumas cautelas. Afinal, o Botafogo chegou a estar perto de um acordo com o Ajax em tudo idêntico ao que o FC Porto se prepara para selar - Sánchez também já havia dado o "sim" - e, no derradeiro instante, os neerlandeses tentaram realizar algumas alterações, levando à queda do negócio. Contudo, o lateral já só pensa na possibilidade de ingressar no FC Porto, que o procurou com o objetivo de oferecer um concorrente a João Mário. O internacional mexicano, de 25 anos, foi convocado para os dois primeiros desafios da equipa de Amesterdão na Eredivisie, com o Heracles Almelo e o Excelsior, mas não saiu do banco de suplentes.