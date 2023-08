FC Porto: João Moutinho e Jorge Sánchez estão à porta

O anúncio de João Moutinho deverá ocorrer na segunda-feira, dia em que os dragões esperam também concluir o processo de empréstimo de Jorge Sánchez com o Ajax

A SAD do FC Porto tem dois reforços na porta de entrada do plantel. João Moutinho está praticamente com a mão no puxador, uma vez que já realizou exames médicos e cumpriu com todos os procedimentos habituais antes de ser oficializado.

O anúncio deverá ocorrer na segunda-feira, dia em que os dragões esperam também concluir o processo de empréstimo de Jorge Sánchez com o Ajax.

O mexicano, que não saiu do banco no empate (2-2) de sábado na casa do Excelsior, é o desejado para competir com João Mário pela titularidade no lado direito da defesa, permitindo a Pepê compensar a saída de Otávio para o Al Nassr.