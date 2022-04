FC Porto já vendeu 42 mil bilhetes para a receção ao Portimonense

Mar azul mobiliza-se para o último sprint do campeonato.

O Estádio do Dragão estará muito bem composto para o jogo com o Portimonense, no sábado, com apito inicial às 20h30.

O FC Porto já vendeu 42 mil bilhetes e a procura de ingressos prossegue a bom ritmo, tanto nas bilheteiras físicas como no site.

Neste momento, só em alguns setores das arquibancadas há maior facilidade em encontrar lugares disponíveis, enquanto diversas partes do recinto já estão praticamente lotadas.

Os sócios podem adquirir ingressos entre os 8 e os 24 euros, enquanto os preços para público variam entre os 14 e os 24 euros.

A boa fase que a equipa azul e branca atravessa e a aproximação do fim do campeonato mobilizam os adeptos para um dos últimos jogos que o Dragão receberá esta época: depois do Sporting, no dia 21, para a Taça de Portugal, faltarão as visitas de Vizela e Estoril, este na última ronda da Liga Bwin.