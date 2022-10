FC Porto já vai com sete pontos a voar longe do Dragão

Além do empate com o Santa Clara (1-1), nos Açores, os "dragões" também não foram felizes nos terrenos de Estoril e Rio Ave.

O desempenho do FC Porto como visitante na Liga Bwiné parte da explicação para a desvantagem em relação ao Benfica (oito pontos).

Ao fim de seis jogos longe do Estádio do Dragão, os azuis e brancos já deixaram escapar tantos pontos como em toda a época passada: sete.

Antes do empate de sábado, com o Santa Clara (1-1), os "dragões" já haviam tropeçado na casa do Estoril (empate 1-1) e na do Rio Ave (derrota por 3-1).